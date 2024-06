La gare de Liège-Guillemins n'est plus parée de ses verrières colorées: "C'est une œuvre éphémère par essence"

Les couleurs recouvraient le plafond de la gare et les navetteurs avaient l'impression qu'elles tombaient littéralement du ciel. Mais ces couleurs, installées sur la grande verrière, vont progressivement disparaître. Un choix, qui ne plaît pas à tout le monde : "Ah oui, je suis surpris. Ça me plaisait toujours de le voir", indique un navetteur. "Je savais bien que c'était prévu pour une année, je pense. Enfin, c'était un peu con, ça mettait de la couleur", ajoute un autre. "J'aimais énormément. Je suis en histoire de l'art et archéo, donc j'adore ce type d'art", dit une étudiante.

La gare, sans ces couleurs, est plus belle.

Très vite, cette œuvre d'art éphémère a fait le tour des réseaux sociaux. Ces couleurs attiraient le regard de nombreux voyageurs. Et le résultat les laisse encore aujourd'hui rarement indifférents. Contrairement aux premiers passants, certains n'aimaient pas du tout le résultat : "Je trouve que ce n'est pas joli, je trouve que les couleurs ne sont pas harmonieuses. Ça n'ajoute strictement rien et donc c'est une très bonne chose qu'on les enlève", confie une navetteuse. "Moi, j'aimais bien la gare en simple et classique. On a une belle gare et je trouvais que c'était un peu spécial" ou encore, "J'ai jamais vraiment compris pourquoi ils avaient mis ça. C'est vrai que la gare sans ces couleurs est vraiment plus belle".