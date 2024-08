Malgré la fin des travaux de rénovation du tunnel de Cointe à Liège, la vitesse reste limitée à 50 km/h

Les travaux de modernisation du tunnel de Cointe, en direction de Bruxelles, commencés le 30 juin dernier, sont désormais terminés. Le calendrier a été respecté, permettant la réouverture de cette section de la liaison E25-E40/A602 au trafic ce lundi 26 août, dès 6 h, dans les mêmes conditions de circulation qu’avant la fermeture, avec une vitesse maximale de 50 km/h pour des raisons de sécurité. La Société de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) précise : "La limitation de vitesse à 50 km/h dans la zone tunnels de la liaison E25-E40/A602 est liée aux dégâts causés par les inondations de juillet 2021 en rive droite, où certains équipements devront encore être installés d’ici la fin de l’année 2024."

À lire aussi Bonne nouvelle à Liège: le tunnel de Cointe va bientôt rouvrir

Une fois que les critères de sécurité auront été validés par la SOFICO, le SPW Mobilité et Infrastructures, la ville de Liège et les services de secours, le Gouvernement wallon décidera si la limite de vitesse peut être augmentée ou non.