Où en est de la situation dans la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, particulièrement touchée par les intempéries?

Du côté de la zone Vesdre-Hoëgne et Plateau, après la "phase d'intervention de crise" de la nuit dernière, l'heure est au nettoyage. "On s'occupe de la vidange de caves, au déblayage de voies publiques notamment avec des arbres qui sont tombés", indique ce samedi midi le major des pompiers local.

Les circonstances de ces pluies torrentielles sont différentes de 2021 dans cette zone: il y a trois ans, la vallée de la Vesdre et de la Hoëgne avaient débordé. Cela n'a pas été le cas dans la nuit de vendredi à samedi. "En 2021, les gros cours d'eau qui étaient gorgés d'eau", rappelle Didier Berghmans. "Tandis qu'hier soir on a plutôt eu un souci avec des plus petits cours d'eau comme ici derrière moi la Berwinne à Dalhem. Ce sont des petits cours d'eau dans lesquels il est tombé énormément d'eau en très peu de temps. Et par l'effet du ruissellement, ces cours d'eau sont sortis de son lit très rapidement avec des dégâts vraiment impressionnants, notamment à Dalhem."