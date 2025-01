Un ado de 13 ans poignarde sa camarade de classe à Waremme: un cas de harcèlement scolaire à l'origine des faits?

L'athénée royal de Waremme se remet doucement des événements d'hier après-midi, lorsqu'un élève de 13 ans a poignardé une camarade de classe en plein cours. Afin d'apaiser l'état de choc dans lequel le personnel et les élèves ont été plongés, deux cellules psychologiques ont été mises en place par l'école.

"L'ambiance est bizarre et pesante". Voici comment une élève de l'athénée royal de Waremme décrit l'atmosphère qui règne dans son école, au lendemain de l'incident qui a vu un élève de 13 ans poignarder une camarade de classe en plein cours. L'adolescente de 13 ans a été légèrement blessée et est hors de danger. L'auteur aurait apporté un couteau de cuisine de chez lui et l'aurait dissimulé dans sa chaussure.

Des rumeurs de harcèlement circulent

Cet événement a surpris tout le monde dans l'école puisque le jeune garçon n'avait aucun antécédent et ne semblait pas présenter de personnalité problématique. Quel est son mobile? Certaines sources évoquent un cas de harcèlement scolaire entre les deux élèves. "Des rumeurs sont vite apparues dans l'école, raconte Emma, une élève. D'après ce que j'ai entendu, le garçon se faisait harceler par cette fille-là".