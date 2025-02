Une immersion plus vraie que nature: à Houffalize, une application permet de se plonger dans la bataille des Ardennes

Que diriez-vous de faire une plongée immersive dans la bataille des Ardennes ? Une toute nouvelle application vient d'être lancée à Houffalize. Quand on parle de l'offensive des Allemands, on pense souvent à Bastogne, mais d'autres localités ont aussi été concernées, et Houffalize veut se souvenir de son histoire.

L'application permet même d'entendre des témoignages d'anciens soldats. C'est par exemple le cas avec un pilote américain. "Il apporte une dimension émotionnelle, parce que c'est un pilote qui se rend compte de l'effet dévastateur que des bombardements peuvent avoir sur une petite ville et prend enfin conscience de la peine et des terribles épreuves que les habitants ont dû traverser", explique Marc Caprasse.

Pour la commune, cette application est importante afin que les habitants puissent se rendre compte du passé d'Houffalize, mais aussi pour attirer des touristes. "Bastogne reste un phare, mais il y a quantité d'autres événements liés à la Seconde Guerre mondiale qui valent la peine d'être mis en évidence (...)", ajoute le premier échevin de la ville.

Il reste encore aujourd'hui des traces de ces combats. Et alors que des civils ont été exécutés par les Allemands, ce sont les bombardements alliés qui ont fait le plus de victimes. Michel Martin, historien, raconte : "La ville d'Houffalize, pour son malheur, se trouvait sur un des axes de communication principaux utilisés par les Allemands, et le commandement allié a décidé de bombarder la ville. On relève d'ailleurs environ 200 morts à l'issue de la bataille. La ville était pratiquement anéantie".

L'application et un musée permettent de revivre ces épisodes de la bataille des Ardennes. À noter qu'ils sont tous les deux gratuits.