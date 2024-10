Zara: copie ou inspiration? Découvrez les secrets du géant de la mode

En un demi-siècle, Zara est devenue une marque incontournable avec 2.200 points de vente répartis dans le monde entier. Son succès repose sur une stratégie unique et discrète, mêlant innovation et inspiration.

Tout commence en 1963, en Galice, avec un simple atelier de confection ouvert par Amancio Ortega et sa femme. Douze ans plus tard, Ortega inaugure le premier magasin Zara à La Corogne, un succès fulgurant qui l'incite à créer la holding Inditex en 1985. Aujourd'hui, Zara est une référence mondiale de la fast fashion, comptant plus de 2.200 boutiques sur tous les continents, tandis que son fondateur figure parmi les dix personnes les plus riches de la planète.

Le secret d'une ascension fulgurante

Amancio Ortega, aujourd'hui âgé de 88 ans, reste un personnage mystérieux. Il a bâti son empire dans l'ombre, en copiant les tendances des grandes maisons de couture pour les rendre accessibles à moindre coût. Issu d'une famille modeste, Ortega quitte l'école à treize ans et enchaîne les petits boulots dans l'industrie textile. Très vite, il comprend qu'il faut offrir aux clientes les vêtements dont elles rêvent, mais à des prix plus abordables. C'est ainsi que Zara devient rapidement synonyme de mode accessible et tendance.