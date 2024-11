Que contiennent réellement nos shampoings? L'usine d'une célèbre marque nous dévoile ses secrets

Plongée au cœur d'une célèbre usine de shampoings, où chaque jour 1 million de shampoings et produits capillaires prennent vie. Entre secrets de fabrication, ingrédients controversés et contrôle qualité, découvrez les coulisses de la production de vos produits de beauté.

Chaque jour, 1 million d'unités sortent de ces murs. Le produit phare de la marque ? Les kits de coloration, dont des shampoings et soins hydratants. Et comme tous les shampoings liquides, l'eau constitue l'ingrédient principal, près de 60 % du total, mais aussi du démêlant, des hydratants et agents nettoyants, des parfums ou encore des conservateurs.

"Les shampoings L'Oréal, comme la plupart des shampoings, contiennent généralement des ingrédients qui créent la mousse et nettoient les cheveux. Les ingrédients qui rendent les cheveux doux et brillants ainsi que des ingrédients qui donnent au produit la consistance souhaitée", détaille Carolin Vanduffel, directrice des affaires scientifiques et réglementaires Benelux.

Composants décriés

Nous n'aurons pas plus d'informations, la communication du groupe étant très formatée. Mais certains composants décriés sont encore bien présents car ils font vendre. Les sulfates pour faire mousser nos shampoings ou encore les silicones pour faire briller nos cheveux. Mais la marque dit s'améliorer constamment et reformule certains de ses produits. Impossible de voir le mélange de ces ingrédients pour des raisons de sécurité.