Adrien réussit son permis de conduire... et risque 4000€ d'amende: "Absurde et aberrant"

"J'ai décidé de passer mon permis pratique en novembre 2023 à Louvain-la-Neuve", raconte Adrien. "J'y avais également passé mon théorique auparavant." Le jeune homme réussit l'examen "sans soucis" et pense être en ordre. "J'ai fait la même chose que mes frères et sœurs quelques années auparavant."

Adrien, habitant de Tervuren, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de son désarroi. Le jeune de 23 ans a passé son permis pratique, il y a un peu plus d'un an, mais aujourd'hui, c'est l'administration flamande qui le rattrape.

Mais fin novembre 2024, pile un an plus tard, c'est la douche froide. Adrien reçoit un courrier du département de la mobilité flamand (MOW Vlaanderen) lui indiquant qu'il aurait dû passer un "terugkommoment" entre 6 et 9 mois après l'obtention de son permis pratique. "D'une part, j'apprends à ce moment-là que le terugkommoment existe, mais en plus, je me vois déjà obligé de m'acquitter d'une amende pour quelque chose dont je n'avais pas été mis au courant", s'indigne-t-il. L'administration l'invite à s'inscrire pour la formation payante à 125 €, "du racket organisé" pour le Tervurenois et à payer l'amende de 61 euros.

Le terugkommoment est une formation obligatoire de quatre heures pour toute personne domiciliée en Flandre. Il consiste en une partie théorique et une partie pratique où le jeune conducteur est sensibilisé à la conduite en ébriété et aux distractions au volant.

Je dois passer cette formation dans les 2 mois

Adrien découvre qu'il n'est pas seulement censé recevoir une lettre d'invitation par la poste 5 mois après l'obtention de son permis, mais qu'il aurait aussi dû être prévenu par sa commune au moment du retrait de son sésame. "Je n'ai reçu ni l'un ni l'autre", affirme-t-il. "De plus, on me dit que je dois passer cette formation dans les 2 mois à compter du jour où la lettre à été émise, sachant que je travaille plus de 45 heures par semaine et que je suis en pleine période d'examens pour mes cours du soir jusqu'au 23 janvier", déplore-t-il.