Après deux jours de galère en Italie, Dorothée ainsi que 170 autres touristes ont enfin atterri à Bruxelles: "On pleure de joie"

Dorothée, l'une des passagères coincée qui avait appuyé sur le bouton orange Alertez-Nous pour nous prévenir de la situation, est enfin arrivée sur le sol belge. Un soulagement non dissimulé pour notre interlocutrice. "On est enfin arrivés à Bruxelles", indique-t-elle dans une vidéo. "On est tellement émus, on pleure de joie , Bruxelles c'est magnifique, notre aéoport est le plus beau du monde!"

Ce qui s'est passé

Un avion transportant notamment des touristes belges devait faire étape à Palerme avant de rallier Bruxelles. Un problème technique l'avait cependant cloué au sol, dans l'attente d'un contrôle des ailes. "Ensuite, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné", a commenté un porte-parole de TUI, Piet Demeyere. "Nous avons perdu des heures à attendre et à tenter d'entrer en contact avec notre agent sur place." Ce dernier s'était par exemple engagé à fournir de l'eau et des repas aux passagers lésés, une promesse qui n'a pas été honorée, selon TUI. Le temps passant, il est devenu évident que l'équipage ne pourrait plus voler et qu'une solution devrait être trouvée pour la nuit.

Une trentaine de voyageurs ont été relogés dans un hôtel de Naples mais aucune alternative n'a émergé pour le reste des passagers, qui a donc passé la nuit à l'aéroport. À Palerme, tous les touristes déçus ont pu être hébergés pour la nuit de vendredi à samedi.

Samedi, l'avion a pu quitter le tarmac napolitain et rejoindre la terre sicilienne. Les voyageurs ont ensuite embarqué mais une nouvelle alerte technique a obligé le personnel de bord à débarquer l'appareil. Il a alors été décidé d'envoyer un autre avion depuis Bruxelles vers l'Italie afin de ramener les Belges au pays. Ce vol n'a pu être effectué que dimanche et le tour-opérateur a donc dû prévoir une nouvelle nuitée pour tous les passagers. Cependant, impossible de trouver des logements disponibles, "alors qu'il n'y avait aucun problème les jours précédents", a déploré le porte-parole de TUI. Plusieurs vacanciers ont donc dû passer une (nouvelle) nuit à l'aéroport, ce qui a nourri un certain mécontentement.