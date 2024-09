Peut-on encore avoir accès aux comptes bancaires de nos enfants après leurs 18 ans?

Marlène nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous. Maman d'une jeune majeure, elle se demande si elle va pouvoir continuer à surveiller les comptes et dépenses de sa fille.

Mais lorsque que l'enfant atteint ses 18 ans, il devient officiellement adulte. Le rôle légal est en quelque sorte terminé, l'accès aux comptes est supprimé.

Cependant, si les parents veulent garder cet accès, c'est tout à fait possible. L'enfant doit donner procuration et décider du "pouvoir", limité, ou pas, de sa famille. Ce "pouvoir" peut aller de garder un œil sur les comptes, et, éventuellement, effectuer des paiements.

Pour cela, il faut suivre une procédure, assez simple et rapide. Certaines banques proposent de le faire en ligne, d'autres demandent à l'enfant de venir en agence.