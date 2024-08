"J’ai peur de me retrouver avec mes bébés dans les décombres": Kimberley, 21 ans, vit dans un appartement "insalubre" à Chênée

"Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus vers qui me tourner": c'est un appel à l'aide que lance Kimberley, 21 ans, via le bouton orange Alertez-nous. La jeune maman vit dans un appartement qu’elle qualifie "d’insalubre" depuis près d’un an et multiplie les démarches pour trouver un logement décent, jusqu’ici en vain.

Elle réside en ce moment dans un appartement "sans eau chaude, ni chauffage" à Chénée. Il n’y a "pas de cuisine ou d’électricité conforme, des fils électriques sont apparents à certains endroits". Les murs se fissurent. Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle ajoute que "le plafond menace de s’effondrer": "Plusieurs experts sont venus. Je me lève avec la boule au ventre, j’ai peur de me retrouver avec mes bébés dans les décombres. Le bâtiment devrait être fermé, car trop dangereux mais je ne sais pas partir car je n’ai rien derrière et je n’ai pas envie de me retrouver dehors avec mes enfants".