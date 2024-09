Les assurances auto sont-elles moins chères pour les voitures électriques? 

La prime d'assurance est calculée de la même manière, que si vous conduisiez un véhicule essence, diesel, hybride ou électrique. Elle repose sur des critères, autres que la motorisation: votre historique en tant que conducteur (si vous avez eu des accidents, en tort ou en droit), votre expérience de conduite, votre lieu de résidence (la mensualité sera est élevée si vous êtes à la campagne plutôt qu'en ville)...

Votre prime est également calculée en fonction de la voiture que vous possédez, de sa puissance et de ses paramètres. En effet: plus elle est puissante, plus la prime sera élevée.