"Ma vie a beaucoup changé, je suis épanoui": Ludovic a trouvé du travail grâce au service citoyen, qu'est-ce donc?

Concrètement, ce programme de six mois permet à des jeunes âgés de 18 à 25 ans de faire un stage appelé "mission" et de s'investir ainsi dans un projet de leur choix. Ludovic a choisi le secteur de l'aide à la personne. C'est de cette façon qu'il a intégré une maison de repos à Beaufays comme "aide logistique". "Ça veut dire que je fais un peu de tout", commente-t-il.

Pour en savoir plus sur le service citoyen, nous avons assisté à une session de rencontre entre des jeunes faisant partie d'une nouvelle promotion à Liège. Sur place, Laurence Hubert coordonne les opérations. Elle se souvient de l'époque où Ludovic était à la place de ces nouveaux venus : "Quand il est arrivé, il était un peu perdu, et très vite, le secteur de l'aide à la personne a été comme une révélation."

À la fin de son stage en maison de repos, notre interlocuteur a tenté sa chance et ça a payé. Il y travaille depuis plus de deux ans maintenant. C'est devenu une véritable vocation.

Elle explique que son cas a été "une belle réussite" et que le fait qu'il ait trouvé un emploi sur son lieu de stage est "la petite cerise sur le gâteau". Notre interlocutrice précise que ce n'est pas toujours le cas, et "pas forcément l'objectif" non plus.

Les jeunes qui décident de faire un service citoyen ne le font pas forcément dans le but de trouver un travail. "Chacun a son projet, ses objectifs. Certains ont besoin de trouver leur voie, d'autres veulent s'imposer un rythme, d'autres encore ne sont pas encore prêts à travailler ou veulent faire une pause dans leurs études", ajoute Laurence Hubert.

Élise fait partie de la nouvelle promotion que nous avons rencontrée. Elle a découvert le service citoyen grâce au Forem. "J'ai décidé de prendre 6 mois pour découvrir un métier, voir s'il me plaît ou non et si justement, je peux me lancer dans ces études-là plutôt que d'attendre deux ans avant d'avoir un stage et me dire que je n'aime pas", dit-elle.

Bastien, 19 ans, participe au service citoyen pendant une année sabbatique avant de reprendre de nouvelles études.

Dans toute la Belgique

Ces groupes d'une vingtaine de jeunes, comme celui que nous avons rencontré, s'investissent dans un projet pendant 6 mois. Ils peuvent choisir parmi quatre secteurs différents, explique Laurence Hubert :

L'aide à la personne.

La culture.

L'éducation par le sport.

L'environnement.

En plus du stage, ils assistent une fois par semaine à des formations liées à la citoyenneté.

"Chaque mois, entre septembre et mai, nous avons une nouvelle promotion qui démarre dans toute la Belgique, donc aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles ou en Flandre", précise la coordinatrice. Depuis peu, les personnes qui s'investissent dans un service citoyen bénéficient d'un statut légal. Cela leur permet, entre autres, d'être mieux indemnisés.