"On se sent abandonnés": Haroune et plusieurs passagers d'un vol à destination de Bruxelles sont bloqués à Madrid et… ne savent pas quand ils pourront rentrer

Haroune nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il dénonce sa situation et celle des centaines d'autres passagers du vol reliant Dakar (Sénégal) à Bruxelles, initialement prévu ce mercredi. Les voyageurs ont dû débarquer en urgence à Madrid et y sont finalement toujours.

Décidément, Haroune et les quelque 200 passagers qui devaient décoller de Dakar vers Bruxelles ce mercredi jouent de malchance. "Nous sommes montés dans l'avion et il est finalement resté au sol. On a parlé d'un problème au moteur. On est resté assis dans l'avion pendant 6 heures pour finalement décoller à 3 heures du matin", raconte le voyageur.

Mais les problèmes ne font que commencer. Une personne aurait eu un souci médical pendant le trajet, ce qui aurait poussé l'avion à atterrir d'urgence à Madrid. "À ce moment-là, on ne sait pas si on va repartir. On nous a fait descendre de l'avion sans nos bagages", continue Haroune.