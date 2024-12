Yannis a été privé d'école pendant 3 mois, son bus scolaire ne passait plus le prendre chez lui: "C'est inadmissible", dénonce sa mère

Il existe cinq écoles spécialisées pour le type de handicap de Yannis : à Liège, à Mons et en région bruxelloise. Aucune d'entre elles ne se situe proche de chez lui, mais son handicap lui donne droit au transport scolaire. Un service qui - selon la directrice de l’école de Yannis - n’est pas suffisamment efficace. Il est fréquent que des bus soient annulés par manque de chauffeurs.

Chaque jour, il y a 20, 30 ou 40 élèves qui sont privés d’école

"C’est encore problématique, puisque la situation de Yannis est loin d’être un cas isolé", assure ainsi Chimène Dhainaut, directrice de l'IRSA. Lorsqu'un chauffeur est absent, ce dernier est rarement remplacé. Conséquence : le bus n'effectue tout simplement pas ses trajets.

"De manière générale, chaque jour, il y a 20, 30 ou 40 élèves qui sont privés d’école en raison de ces remplacements qui sont difficiles. Je pense aussi que la COCOF fait face à des contraintes budgétaires, ce n’est clairement pas suffisant pour assurer ce transport de manière quantitative et qualitative", ajoute-t-elle. "Ce sont clairement les droits les plus fondamentaux de ces jeunes handicapés qui sont bafoués. Et là, c’est le monde politique qui doit prendre ses responsabilités".

Le cas de Yannis coûte cher : 420€ par jour de transport, soit près de 80.000€ par an. Cela représente presque 1% du budget annuel total. "Chaque situation est différente, donc on doit avoir une solution adaptée à la réalité. Avoir recours à un taxis privé, ça coûte très cher à la collectivité, c’est donc une mesure qu’on prend si on n’a pas d’autres alternatives", assure ainsi Emmanuel Baufayt, chef de service du transport scolaire à Bruxelles.

À Bruxelles, 5.000 enfants sont transportés chaque jour vers les différentes écoles spécialisées.