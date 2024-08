Angleterre: des bâtiments illuminés de rose en hommage aux jeunes victimes de Southport

Plusieurs bâtiments emblématiques de l'Angleterre du Nord-Ouest s'illumineront de rose durant le week-end en mémoire des trois fillettes tuées lundi dans la ville de Southport lors d'une attaque au couteau. L'agression, perpétrée durant un cours de danse, a également blessé huit autres enfants et deux adultes.

Après avoir accueilli une veillée mardi, le centre culturel The Atkinson de Southport se parera de rose le week-end, tout comme le St George's Hall et le Cunard Building, classés, de Liverpool. À Runcorn, le Mersey Gateway Bridge revêtira un manteau similaire, ainsi que l'hôtel de ville de Chester. Les hôpitaux de la région seront également illuminés en hommage à Alice Dasilva Aguiar (9 ans), Elsie Dot Stancombe (7 ans) et Bebe King (6 ans).

"La veillée de mardi soir fut un moment émouvant et sincère. Nous nous tenons unis aux côtés des familles qui tentent actuellement de faire face à leur perte inimaginable et de soigner les blessés", a déclaré Marion Atkinson, qui préside le conseil municipal de Southport. "Illuminer nos bâtiments est une manière de montrer l'unité touchante à laquelle nous avons assisté mardi, quand Southport s'est réunie pour partager sa tristesse et son respect."