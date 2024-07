J0-2024: la famille olympique prend ses quartiers à Paris

Parisiens et touristes sont désormais logés à la même enseigne: il faut un QR Code ou une accréditation pour accéder à une grande partie de l'hypercentre de la Ville Lumière et aux bords de la Seine, hypersécurisés, scellés par des barrières métalliques.

Les brigades canines patrouillent le long des berges, fouillent ici un buisson, inspectent là des effets abandonnés par des sans domicile fixe qui ont dû quitter leur campement de fortune.

EMMANUEL DUNAND

Policiers et gendarmes français ont reçu le renfort de collègues étrangers, espagnols et britanniques notamment; comme un avant-goût de l'énorme dispositif de sécurité d'une cérémonie d'ouverture qui, pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, se déroulera en dehors d'un stade, devant plus de 300.000 spectateurs.

À quelques kilomètres au nord, sportifs et encadrement des délégations continuent d'arriver au village olympique de Saint-Denis où 14.500 personnes logeront.