Le bourgmestre de Braine-l'Alleud a patienté à l'extérieur avant de pouvoir voter

Bourgmestre de la commune la plus peuplée du Brabant wallon (un peu plus de 40.000 habitants), le réformateur Vincent Scourneau mène une "Liste du bourgmestre" où figurent des candidats MR, deux candidats DéFI, et des citoyens politiquement non-étiquetés dont l'ancien footballeur professionnel Silvio Proto.

Il fait face pour ces élections communales à une seule liste, Ensemble, où se sont regroupés les trois partis de l'actuelle opposition. Les Engagés, Écolo et le PS ont aussi réservé un quart des places sur leur liste commune à des citoyens.