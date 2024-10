Plus de 30.000 patients atteints de maladies chroniques de l'intestin en Belgique

En Belgique, entre 30.000 et 40.000 personnes sont atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). A l'occasion de la journée nationale des MICI le 22 octobre, les associations de patients (CCV et Crohn-RCUH), en collaboration avec le Belgian IBD Research and Development Group (Bird), appellent à une attention particulière pour les patients et les défis auxquels ils sont confrontés.

Les MICI, telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH), sont des affections chroniques qui provoquent des inflammations gastro-intestinales. Ces maladies entraînent des symptômes tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, de la fatigue et une perte de poids.

Un des symptômes les plus sous-estimés est cependant l'urgence fécale, soit la nécessité soudaine et immédiate d'aller aux toilettes. "Bien que ce symptôme soit très fréquent et ait un impact considérable sur la qualité de vie des patients, il est souvent insuffisamment discuté et reconnu dans la pratique clinique. Cela crée un fossé entre la perception des patients, de leur entourage et celle des professionnels de santé", expliquent les organisations.