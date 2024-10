Un nouveau train international reliera Bruxelles et Amsterdam à partir du 15 décembre

L'offre ferroviaire entre la Belgique et les Pays-Bas sera doublée à partir de décembre avec l'introduction d'un nouveau train international entre Bruxelles-Midi et Amsterdam-Zuid, indique la SNCB mercredi. Cet "Eurocity Direct" offrira un gain de temps de parcours important, de 45 minutes entre les deux villes.

L'Eurocity Direct prévoit un temps de trajet de 2h07 en semaine et de 2 heures le week-end, avec un départ toutes les heures 49 à Bruxelles-Midi. Il assurera 16 allers et retours par jour et fera arrêt à Bruxelles-Midi, Anvers-Central, Rotterdam-Centraal, Schiphol et Amsterdam-Zuid.

La liaison s'ajoute au train IC classique existant, qui s'appellera désormais EuroCity et circulera à partir de décembre jusqu'à Rotterdam.