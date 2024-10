Violences sur des jeunes placés: jusqu'à sept ans de prison requis

Des peines allant jusqu'à sept ans de prison ont été requises vendredi à l'encontre des principaux prévenus jugés depuis lundi à Châteauroux pour des violences sur des adolescents placés dans des familles sans agrément.

Un à sept ans de prison ont été requis à l'encontre de Bruno C. et Julien M., soupçonnés d'être les têtes pensantes de ce réseau, ainsi que les parents de ce dernier, Colette et Antoine, jugés notamment pour violences, dans une affaire où comparaissent au total 18 prévenus, la plupart pour avoir accueilli des mineurs sans autorisation.