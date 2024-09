Guillaume de Mévius s'engage avec X-Raid

Quandt et X-Raid possèdent une longue expérience au Dakar, ayant remporté la course six fois. En 2004, De Mévius avait terminé huitième avec une BMW X5. "Maintenant que le contrat avec Audi est terminé, l'équipe s'est immédiatement recentrée sur la MINI après le Dakar", a expliqué De Mévius. "J'ai hâte de travailler avec eux."

"Je tiens à remercier Jean-Marc Fortin pour notre belle collaboration. Il est important de préciser que j'étais un client d'Overdrive, donc je devais moi-même trouver le budget. Je n'ai jamais été un pilote officiel chez Toyota. Jean-Marc Fortin a fait des efforts pour me décrocher un contrat avec eux, et il a réussi, car j'ai reçu une proposition pour 2025. Mais j'ai finalement choisi X-Raid. Je suis convaincu que c'est un bon choix et qu'ils peuvent m'amener à un autre niveau. Je viens de signer mon premier contrat en tant que pilote officiel, et ça fait du bien", a conclu De Mévius.

Ce week-end, De Mévius testera son nouveau véhicule lors d'une séance d'essais. Son premier rallye avec X-Raid sera le Rallye du Maroc, dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, qui commence le 6 octobre.