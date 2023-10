Handicap physique: faire du sport, mais avec quelles prothèses?

Après une amputation par exemple, le sport permet de retrouver des sensations, de l'autonomie et une vie sociale. Mais les prothèses dites sportives sont onéreuses et pas remboursées. Alors les amateurs se débrouillent, entre prêts d'associations, bricolages...ou prothèses "classiques".

"On retrouve les mêmes sensations qu'auparavant, le goût de l'effort. On se sent vivant", ajoute cet Orléanais de 49 ans, qui doit puiser dans ses économies et recourir aux prêts bancaires pour financer ses prothèses.

Car les appareillages conçus spécifiquement pour une pratique sportive ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, contrairement à ceux destinés à la vie quotidienne.

Leur coût s'élève à plusieurs milliers d'euros. Celles destinées aux personnes amputées au-dessus du genou, composées de davantage de pièces, peuvent atteindre jusqu'à 20.000 euros.