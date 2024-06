Le CIO envisage de créer les Jeux Olympiques de l'e-sport

"Avec la création des Jeux Olympiques de l'e-sport, le CIO fait un grand pas en avant et suit le rythme de la révolution numérique", a expliqué Bach, cité dans un communiqué. "Nous sommes très heureux de l'enthousiasme avec lequel la communauté de l'e-sport représentée au sein de notre commission de l'e-sport s'est engagée dans cette initiative au cours des dernières années. C'est une nouvelle preuve de l'attractivité de la marque olympique et des valeurs qu'elle représente".

Le CIO a créé en 2021 les Olympic Virtual Series, sa première initiative pilote dans le domaine de l'e-sport, puis a lancé la Semaine olympique de l'e-sport à Singapour en juin 2023, qui a réuni les communautés olympique et de l'e-sport. Organisée en collaboration avec les fédérations internationales de sport et les éditeurs de jeux vidéo, la Semaine olympique de l'e-sport a réuni plus de 130 joueurs du monde entier dans dix épreuves mixtes: tir à l'arc, baseball, échecs, cyclisme, danse, sport automobile, voile, tir, tennis et taekwondo.

"En tout, en comptant les qualifications, les 'Olympic Esports Series' ont attiré plus de 500.000 participants uniques", a souligné le CIO. "La manifestation a généré plus de six millions de vues pour les actions en direct, toutes chaînes confondues, 75 % des vues provenant de personnes âgées de 13 à 34 ans."