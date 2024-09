L'East Belgian Rally, avant-dernière étape pour l'attribution du titre samedi

Avant-dernière étape du championnat de Belgique des rallyes, l'East Belgian Rally peut orienter le classement national samedi avant un dernier rendez-vous à Spa les 30 novembre et 1er décembre.

Niels Reynvoet a remporté trois rallyes cette saison. Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) a terminé lui à cinq reprises en deuxième position et Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2) est suivant les subtilités du règlement le mieux placé avec deux victoires cette saison (six résultats sont pris en compte par pilote). Le Liégeois pourrait en effet encore améliorer à Spa son moins bon score (4 points) alors que Maxime Potty devra quant à lui améliorer un score de 18 points et a besoin surtout d'une victoire.

Sachant que le Spa Rally, décernera encore un maximum de 30 points, si Niels Reynvoet s'impose samedi à St-Vith et se montre le plus rapide dans la Powerstage, Maxime Potty sera à coup sûr éliminé de la course au titre. Quant à Cédric Cherain, il doit au minimum se classer 3e et signer le 2e temps dans la Powerstage pour rester en lice pour le titre de champion de Belgique.

En embuscade dans les cantons de l'Est après avoir remporté le week-end dernier le Hellendoorn Rally chez lui aux Pays-Bas, le Néerlandais Jos Verstappen pourrait s'offrir samedi sa deuxième victoire de la saison.

Douze spéciales sont au programme dans les cantons de l'Est entre 8h48 pour l'ES1 et 20h30 pour l'ES12 et la PowerStage à Burg-Reuland (12,49 km). Les trois boucles totalisent 150,78 km contre le chrono