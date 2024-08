Pole position, podiums et victoire pour Yani Stevenheydens à Magny-Cours

Auteur de la pole position, le membre du RACB National Team a terminé sur le podium des courses 1 et 2, finissant à chaque deuxième derrière respectivement le Français Jules Caranta et Karel Schulz. Stevenheydens a remporté ensuite la course 3, précédant le Japonais Taito Kato et le Français Augustin Bernier. Il récupère la tête du championnat provisoire au détriment de Carenta.

Le Championnat de France GT4 FFSA se déroulait également à Magny-Cours et Stéphane Lémeret a connu un week-end positif sur l'Alpine A110 GT4 N.63 de l'écurie française CMR. Le Bruxellois a remporté la victoire dans la catégorie Am, aussi bien dans la course 1 que la course 2. Il partageait le volant avec le Français Stéphane Auriacombe.