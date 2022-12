Business class, hôtel luxueux: la facture "salée" d'un voyage du greffier du Parlement wallon à Dubaï

De nouvelles révélations concernant le greffier du Parlement de Wallonie, le journal Le Soir dévoile des frais de voyages et de déplacements anormalement élevés du greffier, Frédéric Janssens, qui était parfois accompagné, notamment par Jean-Claude Marcourt, le président du Parlement, lorsqu’il s’est rendu à Dubaï.



Après des faits de harcèlement moral et l’explosion des dépenses liées à l’extension du Parlement wallon, c’est aujourd’hui une mission à Dubaï qui est reprochée au greffier. Jean-Claude Marcourt, le président de l’assemblée, était du voyage. Et selon Le Soir, le montant du déplacement à l’exposition universelle avoisine les 19.000 euros.

Pour nous, c’est un scandale

"A une époque où on parle beaucoup des difficultés financières au niveau de la région wallonne, mais surtout des difficultés des ménages face aux coûts de l’énergie, face au pouvoir d’achat et on voit finalement des responsables politiques qui dilapident l’argent public dans des voyages luxueux. Pour nous évidemment, c’est un scandale", lance Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement de Wallonie.



Les deux hommes auraient voyagé en classe business. Coût du billet : 4.266, 01 euros. A cela s’ajoute des chambres dans un hôtel luxueux : 542 euros par nuit et par personne. Enfin, une guide aurait été payée pour accompagner la délégation. Montant de la facture : 3.446,22 euros pour quatre jours.



"Les dépenses de ce voyage posent clairement problème, puisque les montants sont tout à fait excessifs. Ils dépassent clairement ce qui avait été mis sur la table au moment où ce projet a été discuté", pointe Stéphane Hazée, député wallon Ecolo. "C’est toujours facile de réexpliquer le match quand il est fini, tout le monde a un avis, tout le monde sait comment il fallait faire. Une fois qu’une décision est prise, ce sont les services du greffe qui organisent les déplacements et ce n’est pas moi qui réserve les billets d’avion", affirme André Frédéric, le chef de groupe PS au Parlement wallon.

C’est toujours facile de réexpliquer le match quand il est fini

Contacté ce matin, Jean-Claude Marcourt explique avoir participé à ce déplacement, sur base d’une décision prise par le bureau élargi du Parlement auquel participent tous les groupes politiques. Concernant son voyage en classe affaires, il avance que c’est la règle dans la plupart des institutions, quand le vol dépasse une durée de 5 heures.

Un bureau élargi du Parlement wallon à propos de l'explosion des dépenses était justement programmé aujourd'hui. Cette réunion du bureau élargi du Parlement wallon a débuté à 11 heures. Il était au départ question du dépassement budgétaire sur le chantier d’élargissement du Parlement wallon. Mais plusieurs groupes politiques ont souhaité imposer à l’ordre du jour ce fameux voyage à Dubaï. Ils veulent interroger directement le président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt. Que savait-il du montant des dépenses ? Et surtout quel était le rôle joué par le greffier Frédéric Janssens, aujourd’hui suspendu ?

"Moi, je demande que monsieur Marcourt vienne expliquer quel était l’intérêt de ce voyage ? Qu’est-ce qu’il en a retiré ? Quel a été le positif pour la Wallonie ? Et pourquoi un tel coût ?", interroge François Desquesnes, chef de groupe Les Engagés au Parlement de Wallonie. Jacqueline Galant, députée wallonne MR, précise : "Nous allons demander les justificatifs et les explications au président de l’assemblée, vu qu’aujourd’hui nous n’avons comme interlocuteur que le président".