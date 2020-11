Invité de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI), Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre, a parlé de la "transmission aérogène" qui serait liée à l'explosion du nombre de cas de coronavirus que l'on a actuellement en Belgique.

"Quand on est infecté par le coronavirus et qu'on éternue, qu'on tousse, qu'on parle fort ou qu'on chante, on va émettre des grosses gouttelettes sur environ 1m-1m50 et puis elles vont tomber. Ca, on le connaissait. Mais en même temps, certaines de ces gouttelettes vont s'assécher et donner des micro-gouttelettes. Ces micro-gouttelettes sont l'équivalent d'un nuage. C'est comme la fumée d'une cigarette. Elles vont rester en l'air pendant 1 à 2h et s'il n'y a pas d'aération (de la pièce, ndlr), les personnes qui se trouvent à 5-6-7m de la personne porteuse du Covid-19 risquent d'être infectées. C'est ce qu'on appelle la transmission aérogène. On l'a négligé. Cette espèce d'explosion du nombre de cas que l'on a actuellement est probablement liée à cette transmission aérogène. Par exemple, une personne peut en contaminer 60-70 si elles sont dans un endroit fermé".

Son conseil est donc clair: aérez les pièces de votre maison, malgré l'automne, l'hiver et le retour du froid dans notre pays.

