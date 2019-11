Les tests de Mathieu: Huawei s'inspire largement d'Apple pour ses Freebuds 3, en valent-ils la peine ?

Des oreillettes entièrement sans-fil, qu'on ne repère qu'à cause d'une petite tige blanche qui assure un certain équilibre. On ne parle pas des AirPods d'Apple qu'on voit pendre à de plus en d'oreilles, mais de la version de Huawei, très ambitieuse sur le papier. Je les ai portées quelques jours et voici mon verdict.

Une fois de plus, Apple a réussi à rendre très à la mode un élément de design. Après l'iPod, l'iPhone, l'encoche de l'iPhone X, c'est au tour de ses petits écouteurs sans-fil d'être largement copiés.

Je parle des AirPods, ces minuscules bâtonnets blancs que l'on voit pendant aux pavillons de plus en plus d'oreilles. Il s'agit d'intra auriculaires (car on les loge à l'intérieur de l'oreille), ou intras, qui ont la particularité d'être entièrement sans fil et de se ranger dans un boitier contenant une batterie. Boitier qui, vous l'aurez compris, permet de recharger quelques fois les écouteurs.

Si de nombreuses marques asiatiques méconnues proposent des imitations plus ou moins réussies techniquement (et vendues une vingtaine d'euros sur internet, contre 279€ pour la version Pro d'Apple), on ne s'attendait pas à voir Huawei agir de la sorte. Le géant chinois de l'électronique, toujours dans la tourmente depuis qu'il est blacklisté par les Etats-Unis (ses nouveaux smartphones ne peuvent pas être équipés des indispensables services de Google), a cependant dévoilé des FreeBuds (plusieurs modèles depuis quelques années) qui s'inspirent grandement de ce que fait Apple.

J'ai pu tester les Freebuds 3 (179€) qui sont sortis en Belgique il y a quelques semaines. Je ne parlerai plus de la ressemblance avec Apple mais le fait que même le nom est proche (AirPods / FreeBuds) m'étonne de la part de Huawei, qui, solide N.2 du smartphone (ça ne va plus durer, cependant, à cause de l'abandon forcé de Google), avait pris l'habitude d'innover à tous les niveaux depuis quelques années.







Discrétion totale

La plus grande qualité de ce genre de petits écouteurs sans-fil, c'est la compacité et la légèreté.

Pour cette nouvelle version de Freebuds, Huawei a soigné la forme. Ils sont très épurés: ceux que j'ai essayés sont d'un blanc immaculé avec un petit capuchon chromé sur le bas qui protège les micros.

Leur boite est également un bel exemple du savoir-faire de Huawei dans la fabrication de matériel. On dirait un petit galet blanc, avec un carré brillant comprenant le logo de la marque. Un galet qui rentre facilement dans n'importe quelle poche, car il s'agit de plastique brillant, comme le veut la mode des smartphones actuellement.

Ce petit boitier contient une batterie et un port USB Type-C. Il permet de recharger environ 4 fois entièrement les oreillettes. Elles-mêmes peuvent être utilisées, avec la réduction active de bruit, durant un peu plus de 3h. Donc quand tout est chargé au max, vous avez 15 heures d'écoute dans la poche, ce qui est très sympa.





Et la qualité du son ?

Pour la discrétion, Huawei fait un sans-faute. Mais il est impossible d'exiger d'une telle formule un son haut de gamme. Il est bon et équilibré, mais sans plus. Difficile de distinguer de grandes différences avec une paire d'oreillette de qualité à 50 euros.

En théorie, pourtant, la qualité devrait être meilleure. Car Huawei, lors de la présentation des Freebuds 3 au salon IFA de Berlin au mois de septembre, a évoqué une innovation assez pointue mais qui mérite d'être expliquée: la norme BT-UHD. Comme quelques autres acteurs du marché (Apple, Qualcomm), Huawei a développé en interne une technologie améliorant le transfert du signal entre le smartphone et les oreillettes. Théoriquement, le BT-UHD de Huawei permet de faire transiter le son à une vitesse de 2,3 Mbps, contre 0,5 ou 0,9 pour la concurrence. Hélas, il faut pour cela utiliser les derniers smartphones de la marque équipés de la surcouche logicielle maison EMUI 10, qui est en cours de déploiement sur une partie de la gamme Huawei (Mate 20 et 20 Pro, P30 et 30 Pro, Nova 5T, pour l'instant).

Le son sur un P30 Pro m'a effectivement semblé meilleur, et plus puissant. Le rapport poids/encombrement/qualité de son est tout de même excellent, il faut le souligner. N'oubliez pas que l'étui, qui sert de chargeur, se glisse dans n'importe quelle poche.





Des commandes tactiles très limitées

Cependant, le principal avantage d'utiliser les FreeBuds 3 avec un smartphone Huawei passé sous EMUI 10, c'est qu'il les "voit" (photo ci-dessous). Le P30 Pro, par exemple, détecte l'ouverture de la boite des FreeBuds 3: une fenêtre s'ouvre automatiquement. La première fois, pour proposer de les connecter. Ensuite pour signaler qu'ils sont connectés et afficher le niveau des batteries.

EMUI 10 est permet également de configurer très facilement les écouteurs, simplement en appuyant sur l'icône paramètres située à côté des FreeBuds 3 dans la liste des périphériques Bluetooth connectés. Pour les autres smartphones, il faut télécharger l'application Huawei AI Life dans le Playstore.

La configuration est basique, heureusement. On peut les mettre à jour, vérifiez la batterie et choisir quelle action entraînera le double tapotement du coin supérieur de la tige, à droite ou à gauche. Soit vous passez à la chanson suivante, soit vous mettez en play/pause, soit vous activez l'assistant vocal, en l'occurrence Google Assistant.

La dernière option pour le double tapotement de l'une des oreillettes, c'est d'activer ou désactiver la réduction active de bruit. Et là aussi, il y a des choses à dire.





Une isolation relative

Apple a sorti ses AirPods Pro avec la réduction active de bruit il y a quelques mois, et mes confrères étaient élogieux. Je n'ai pas l'occasion de les essayer mais j'ai des doutes sur l'efficacité de cette technologie qui consiste à utiliser des micros pour analyser le son ambiant et envoyer l'onde inverse dans les oreilles. Ça fonctionne très bien avec des casques recouvrant (voir mon test du Bose 700), et même avec des oreillettes sans-fil qu'on insère dans l'oreille et qui font un peu ventouse (voir mon test des Sony WF-1000XM3).

En effet, et la remarque vaut pour les Freebuds 3 de Huawei, ces oreillettes sont juste déposées dans le creux de l'oreille, on ne les "enfonce" pas. Dès lors, il y a du passage d'air, d'ondes, de vibrations et donc de son dans l'oreille.

Dès lors, activer la réduction active de bruit dans ces conditions, c'est comme ouvrir un parapluie troué. Ça fonctionne, mais c'est pas génial. Comme souvent avec cette technologie, ce sont les bruits sourds, les basses, qui sont le mieux détectées et (en partie) annulée. Durant mon test, il y avait un four qui tournait, ou un sèche-cheveux en pleine action. Effectivement, leur bruit était atténué en activant la réduction active de bruit.

Les voix, par contre, étaient encore parfaitement audibles.

Conclusions

Comme leur nom l'indique, les FreeBuds 3 de Huawei sont de sympathiques compagnons audio, des oreillettes entièrement sans fil qui se connectent en Bluetooth à un smartphone.

Difficile de faire plus petit, plus léger, plus discret. Certes, le géant chinois des télécoms s'est largement inspiré du design d'Apple, mais il est parvenu à inclure une nouvelle technologie de liaison sans-fil, nommée BT-UHD.

Cependant, pour profiter de la meilleure qualité de transmission du son entre les oreillettes et le smartphone, il faut que celui-ci soit équipé d'EMUI 10, la surcouche que Huawei appose sur une partie de sa gamme. On gagne alors en qualité et en fidélité, du moins sur le papier, car dans les faits, ça ne m'a pas semblé transcendant. Cette interface logicielle facilite également la gestion et la connexion des oreillettes, prévues pour fonctionner avec elle.

Pour tous les autres utilisateurs, la configuration des FreeBuds doit passer par une application de Huawei, pas évidente à trouver (Huawei AI Life).

Le seul défaut des oreillettes de Huawei, c'est de ne pas être de véritables intra-auriculaires. Simplement déposés dans le creux de l'oreille, ils sont incapables de faire 'ventouse' car il est impossible de les enfoncer. Ça dépend sans doute du type d'oreille, mais chez moi, c'était vraiment 'ouvert'. Donc les basses sonnent moins bien car il n'y a pas de résonnance dans le conduit. Et la réduction active de bruit est largement atténuée.

Les WF-1000XM3 de Sony (213€ actuellement) sont moins discrètes et élégantes, mais elles se fixent correctement et sont équipées de caoutchouc interchangeables pour un meilleur maintien et une bonne isolation. Les FreeBuds 3 sont lisses comme du plastique poli. Au niveau des performances, Sony l'emporte dès lors à tous les niveaux :