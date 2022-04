Présidentielle en France: plusieurs candidats battus appellent à voter contre l'extrême droite

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont remporté le premier tour de la présidentielle en France. Le résultat était connu depuis quelques minutes ce dimanche soir que plusieurs candidats battus partageaient déjà leurs consignes de vote.

Valérie Pécresse, la candidate du parti Les Républicains (l'ancien UMP), a rapidement annoncé qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron.

De son côté, le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, a appelé à "battre l'extrême droite" en votant pour Macron.

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche à voter "contre l'extrême droite de Marine Le Pen" lors du second de tour de l'élection présidentielle le 24 avril, après un plus bas historique du PS à 1,9%.

Le candidat écologiste Yannick Jadot a quant à lui appelé à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne, dans 15 jours, un bulletin Emmanuel Macron.

Dans les rangs du parti d'extrême gauche La France insoumise, "pas une voix ne doit aller à l'extrême droite parce que le peuple n'a rien à y gagner", a déclaré sur le plateau de France 2 le député Adrien Quatennens. Avec Jean-Luc Mélenchon qui reste "à la porte du second tour", "c'est la même affiche" qu'en 2017 et "la dernière fois, le peuple français a su quoi faire, il saura quoi faire" à nouveau, a poursuivi l'élu Insoumis, dont le parti va à nouveau organiser une "consultation" interne en vue du second tour. "Le vote d'extrême droite ne sera pas une option" dans cette consultation, a-t-il ajouté.