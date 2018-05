Des places de parking intelligentes en test à Bruxelles: dès que vous dépassez les trente minutes de stationnement, c'est l'alerte

Trois rues commerçantes de la Ville de Bruxelles sont désormais équipées de places « intelligentes » où le stationnement est gratuit et limité à 30 minutes.

Les places de stationnement appelées "Shop & Go" permettent aux automobilistes de se garer sans placer un disque bleu ou un ticket d’horodateur.

Trois emplacements de ce type ont été créés pour une période test de six mois, dans trois artères commerçantes particulièrement fréquentées par les automobilistes : les rues Sainte-Catherine, Marie-Christine et celle qui longe la place du Grand Sablon. "Les automobilistes qui ont une petite course à faire n’ont plus de difficultés pour trouver une place libre et accéder aux commerces", commente Marion Lemesre (MR), échevine en charge du Commerce et du Stationnement.

Ces emplacements, repérables grâce à des panneaux de signalisation et à un marquage au sol de couleur orange, sont équipés de capteurs qui détectent la présence d’un véhicule. Si l’automobiliste n’a pas quitté la place après 30 minutes de stationnement, un signal est envoyé aux agents de la cellule Horodateurs. L’automobiliste reçoit alors une amende de 25€.

Ce système, qui a déjà fait ses preuves à Courtrai, Braine l’Alleud, La Louvière, Anvers et Ostende, est installé pour la première fois en Région bruxelloise.

Les capteurs sont actifs du lundi au samedi, de 9 à 18h. En dehors de ces plages horaires, les riverains peuvent stationner sur les places "Shop and Go" sans limite de temps.