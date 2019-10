Occupation citoyenne à Arlon pour empêcher la destruction de l'ancienne sablière

Des militants écologistes et des gilets jaunes se sont installés dans les bois à Arlon. Ils veulent empêcher la destruction de l’ancienne sablière. Pas question pour les défenseurs de l’environnement de voir s’implanter ici un zoning industriel.

Cette zone de 30 hectares laissée à l’état sauvage depuis près d’un demi siècle et dont la moitié est répertoriée comme SGIB (Site de Grand Intérêt Biologique) abrite nombre d’ espèces animales et végétales protégées et en voie d’extinction. Malgré cela, le terrain devrait être bétonné en vue d’y implanter un zoning industriel voulu par la société Idélux.

Géraldine est une habitante qui soutient le mouvement.