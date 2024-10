À 3 ans, Laurent Schwarz devient le "Mini-Picasso" des réseaux sociaux: "L’essentiel est qu’il soit heureux"

Laurent Schwarz, un jeune garçon bavarois de trois ans, a conquis à la fois Instagram et le monde de l'art avec ses peintures abstraites. Décrit comme un "Mini-Picasso" par certains médias, ses œuvres se vendent déjà pour des milliers d'euros, attirant des acheteurs du monde entier.

Laurent Schwarz a découvert sa passion pour la peinture lors de vacances en famille il y a environ un an. Dans l'atelier d'un hôtel familial, il s'amuse à manier pinceaux et couleurs. De retour chez lui, dans le village de Neubeuern, ses parents lui aménagent un petit atelier, et c’est le début d’une aventure inattendue. "Il ne voulait que peindre", raconte sa mère, Lisa Schwarz.

Avec des pinceaux, des rouleaux, voire ses doigts, Laurent crée des toiles abstraites, souvent plus grandes que lui, avec des motifs colorés. Face à cette passion débordante, ses parents décident de partager ses créations sur Instagram. Le succès est immédiat : en un mois, le compte accumule déjà 10.000 abonnés.