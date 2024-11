"Nous avons des points communs": la femme la plus petite du monde a rencontré... la femme la plus grande du monde

Partager:

La femme la plus petite et la plus grande du monde se sont retrouvées à Londres, dans le cadre du Guinness World Records.

La femme la plus grande du monde et la femme la plus petite du monde se sont retrouvées pour un thé à Londres, à l'occasion de la Journée des records Guinness. Rumeysa Gelgi, qui mesure 215,16 centimètres, et Jyoti Amge, qui ne mesure que 62,8 centimètres, se sont rencontrées à l'hôtel Savoy, selon un communiqué du Guinness World Records publié mercredi. Bien que la différence de taille soit colossale, les deux femmes se seraient apparemment bien entendues. À lire aussi Le Guinness des records, ponctuel en librairie, et sans concurrence

"Nous avons des points communs. Nous aimons toutes les deux le maquillage, les soins personnels, les bijoux et nous faire les ongles", a déclaré Gelgi dans le communiqué. "Nous avons parfois eu du mal à nous regarder dans les yeux en raison de notre différence de taille, mais c'était génial", a-t-elle ajouté. Joyti Amge a quant à elle déclaré être "tellement heureuse" de rencontrer sa compagne détentrice du record. Des mains de plus de 24 centimètres Gelgi, une conceptrice de sites web originaire de Turquie, a été confirmée comme étant la femme la plus grande du monde en 2021. Sa taille est due à une maladie extrêmement rare appelée syndrome de Weaver. Gelgi, 27 ans, détient également les records des plus grandes mains pour une femme (24,93 centimètres), du plus long dos pour une personne vivante (59,90 centimètres) et des plus longues oreilles pour une personne (9,58 centimètres).