Affaire Stéphane Plaza: la justice ne confirme pas de cyberharcèlement à ce stade

Stéphane Plaza, figure emblématique de M6, doit comparaître le 9 janvier prochain à Paris pour des "violences habituelles physiques et/ou psychologiques" sur deux anciennes compagnes, Paola et Amandine, entre 2018 et 2022. En parallèle, l’animateur de 54 ans dénonce un cyberharcèlement orchestré par ses accusatrices, mais la justice ne confirme pas cette version à ce stade.

L'enquête pour cyberharcèlement, confiée au commissariat du centre de Paris, est en cours. Le parquet de Paris a confirmé que plusieurs ex-compagnes de Stéphane Plaza ont été entendues dans le cadre de cette affaire. Le 18 octobre dernier, l'animateur a renforcé sa démarche judiciaire en déposant une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour saisir un juge d'instruction.

D’autres plaintes pour cyberharcèlement

Deux femmes proches de Stéphane Plaza dénoncent également un cyberharcèlement. Jade C., une agente immobilière de 27 ans, raconte avoir reçu "180 messages anonymes" entre avril et juillet 2023 via Instagram, provenant de 27 pseudonymes différents. Certains messagesévoquent sa relation supposée avec l'animateur et l’accusent d’être victime d’une liaison toxique. "J'ai le sentiment d'avoir été pistée", confie-t-elle, expliquant qu’elle a cessé de travailler pendant cinq mois à cause de cette situation. Jade C. estime que son proche soutien à Stéphane Plaza la place dans une position où elle ne serait pas prise au sérieux par la justice.

De son côté, Julie G., une autre ex-compagne de l'animateur, a également porté plainte pour cyberharcèlement contre Paola et Amandine. Cependant, Julie G. a été placée en garde à vue, une procédure qu'elle attribue à une tentative des accusatrices de "se dédouaner" en la présentant comme la responsable. "C’est faux, la police a vérifié mon ordinateur et mon portable", assure-t-elle.