Affaire Stéphane Plaza: une ancienne conquête de l'animateur et son ex-compagnon condamnés pour harcèlement moral et chantage

Le tribunal a estimé qu’après la fin de leur relation intime en 2023, elle avait inondé l'agent immobilier de messages, parfois des dizaines par jour, sans presque jamais obtenir de réponse. Lorsqu'elle a réalisé en juin 2024 que ses sentiments n’étaient pas réciproques, elle a cessé ses envois mais a contacté des proches et des collaborateurs de Stéphane Plaza pour évoquer leur relation et dénoncer un abus de faiblesse. C’est ce dernier point qui lui a valu une condamnation.

Mercredi soir, la justice a tranché : une ancienne conquête de Stéphane Plaza a été reconnue coupable de harcèlement moral et condamnée à trois mois de prison avec sursis. La femme de 43 ans, qui a dirigé une agence immobilière sous la franchise de l'animateur sur la Côte d'Azur, devra également lui verser 500 euros de dommages et intérêts.

Dans cette affaire, l’ex-compagnon de la prévenue a, lui aussi, été jugé et condamné à un an de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de chantage après avoir envoyé à Stéphane Plaza des messages menaçants lui enjoignant de ne plus voir son ex-compagne. Il aurait également laissé entendre qu’il fallait de l’argent pour éviter la divulgation d’informations compromettantes.

Stéphane Plaza sous le feu des projecteurs judiciaires

Absent au procès, Stéphane Plaza avait réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts. Ce verdict intervient alors que l'animateur et agent immobilier est lui-même dans la tourmente judiciaire. En février, il a été condamné à Paris à un an de prison avec sursis pour violences conjugales récurrentes sur une ex-compagne. Il a fait appel de cette décision et a lancé plusieurs procédures pour harcèlement contre d'anciennes relations.

Sa plainte à Paris contre plusieurs ex-compagnes l'accusant de violences physiques ou psychologiques n'a pour l’instant pas abouti.

Une image écornée et des émissions suspendues

Stéphane Plaza, figure emblématique de M6 depuis 2006 grâce aux émissions "Recherche appartement ou maison", "Maison à vendre" et "Chasseurs d’appart'", voit son image fortement dégradée par ces affaires judiciaires. En réaction à sa condamnation en février, la chaîne a décidé de suspendre la diffusion de ses émissions.