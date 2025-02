Blake Lively vs Justin Baldoni: un premier face-à-face judiciaire sous tension à New York

Partager:

Le conflit judiciaire entre les acteurs Blake Lively et Justin Baldoni s'est invité devant un tribunal fédéral de New York lundi. L'affaire, marquée par des accusations de harcèlement sexuel et des plaintes pour diffamation, s'annonce longue et médiatisée.

Ce lundi 3 février, les avocats de Blake Lively et Justin Baldoni se sont retrouvés face à face lors d’une première audience devant un tribunal civil fédéral à New York. Ce rendez-vous judiciaire fait suite à la plainte déposée mi-janvier par Justin Baldoni contre Blake Lively et son mari, Ryan Reynolds, pour diffamation. Cette action en justice intervient en réaction à une première plainte de l’actrice, qui accuse son ancien partenaire de tournage de harcèlement sexuel et de comportements inappropriés sur le plateau du film "Jamais plus", sorti en 2024. Depuis, les tensions entre les deux camps ne cessent de s'intensifier, tant dans les tribunaux que dans les médias. Dernier rebondissement en date : Justin Baldoni a mis en ligne un site internet où il a publié des messages et documents liés à l'affaire. Une initiative qui n’a pas échappé au juge fédéral Lewis Liman, chargé du dossier.

Le juge sermonne les parties Lors de l’audience de lundi, le juge Liman a rejeté une version modifiée de la plainte de Justin Baldoni, qui contenait des échanges de courriels et de SMS entre les parties. Il a estimé que ce dépôt violait les règles de procédure. Plus encore, le magistrat a averti les protagonistes qu’il pourrait avancer la date du procès, actuellement fixée à mars 2026, si leurs affrontements publics venaient à perturber le bon déroulement de l'affaire. À lire aussi "Je suis vraiment désolé": des messages privés de Justin Baldoni dévoilés dans l’affaire Blake Lively Justin Baldoni réclame pas moins de 400 millions de dollars de dommages et intérêts au couple Lively-Reynolds. Ce bras de fer judiciaire s’annonce donc particulièrement long et complexe. Les accusations de Blake Lively Les accusations portées par Blake Lively avaient été révélées en décembre dernier par le New York Times. Dans sa plainte, la star de Gossip Girl affirme avoir subi des comportements et commentaires inappropriés de la part de Justin Baldoni et du producteur Jamey Heath durant le tournage de "Jamais plus".