"C’est une tragédie inimaginable": Aubrey Plaza brise le silence après la disparition tragique de son mari

Une carrière marquante dans le cinéma indépendant

Diplômé en cinéma de l’université de New York, Jeff Baena s’était d’abord fait connaître en coécrivant J’adore Huckabees (2004), réalisé par David O. Russell. Il s’est ensuite imposé comme réalisateur avec des films souvent acclamés dans les festivals, notamment au Sundance Film Festival.

En 2014, il signe Life After Beth, une comédie romantique de zombies avec Aubrey Plaza dans le rôle principal, aux côtés de John C. Reilly et Dane DeHaan. Ce film marquera le début d’une collaboration récurrente avec sa future épouse. Parmi ses autres réalisations, on compte Joshy (2016), Horse Girl (2020) avec Alison Brie, et Spin Me Round (2022), où Aubrey Plaza tenait également un rôle.

Le réalisateur et l'actrice étaient en couple depuis 2011 et s’étaient mariés en mai 2021. L’actrice avait officialisé leur union dans un post Instagram, qualifiant Jeff Baena de "son mari chéri". Leur relation, mêlant vie personnelle et professionnelle, a souvent été décrite comme un équilibre délicat.

Initialement attendue à la cérémonie des Golden Globes le dimanche 5 janvier, Aubrey Plaza a finalement annulé sa présence. Cependant, un hommage a été rendu par le réalisateur Brady Corbet, qui a déclaré sur scène : "Ce soir, je suis de tout cœur avec Aubrey Plaza et la famille de Jeff".