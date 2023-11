Devant les eurodéputés, Cate Blanchett dénonce les "mythes dangereux" sur les réfugiés

Devant l'hémicycle bruxellois, elle a commencé par évoquer la guerre entre Israël et le Hamas en répétant l'appel du HCR à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat et à une libération immédiate de tous les civils retenus en otages", sous les applaudissements de l'assemblée.

L'actrice australienne Cate Blanchett, ambassadrice de bonne volonté pour l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), a exhorté mercredi les eurodéputés à s'opposer aux "mythes dangereux" qui alimentent la "peur" et les politiques anti-immigration.

"J'exhorte chacun d'entre vous à s'opposer fermement aux mythes dangereux colportés trop largement et qui alimentent trop de peur et d'hostilité, selon lesquels tous les réfugiés se dirigent vers l'Europe", a-t-elle déclaré.

"Le conflit a coûté, et continue de coûter, des milliers de vies innocentes", a-t-elle ajouté.

A propos des exilés qui tentent la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie, l'artiste australienne a souligné que "personne ne met ses enfants dans un bateau si l'eau n'est pas plus sûre que la terre", ajoutant que "les murs, les barbelés, les refoulements ne sont pas une solution".

Elle a fait part de la "honte" de "nombreux de ses compatriotes" face à la politique migratoire, "aujourd'hui discréditée et largement abandonnée", de son pays, l'Australie, qui a relégué pendant des années les clandestins tentant de gagner ses côtes vers des camps offshore.

Elle a aussi affirmé que la Convention de Genève sur les réfugiés, datant de 1951 et remise en cause par la ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman, était "toujours d'actualité" et "fondatrice de notre humanité commune".