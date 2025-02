Hatik interrompt son concert et file aux urgences: "Je me suis blessé et ce n’est pas un petit bobo"

La soirée s'annonçait festive à la Coopérative de Mai, où Hatik s'apprêtait à enflammer la scène. Mais après trois titres seulement, le rappeur a pris la parole pour expliquer son état à son public : "Je pourrais vous mentir, mais le mensonge ne tiendrait pas très longtemps. Je me faisais une joie de vous voir ce soir (…) mais aujourd’hui, je me suis blessé. Et ce n’est pas un petit bobo."

Déception pour les fans d’Hatik présents samedi soir à La Coopérative de Mai, à Clermont-Ferrand. Touché au sternum lors d’un entraînement sportif plus tôt dans la journée, il a préféré écouter son corps et se rendre aux urgences. Une déception pour ses fans, mais un report du concert est déjà annoncé.

L'artiste confie : "Potentiellement, je devrais être aux urgences parce que je me suis, je pense, fissuré le sternum", après une séance de sport un peu trop intense. Conscient que son état l’empêche de donner un concert digne de ce nom, il préfère arrêter plutôt que de livrer une performance qu'il juge "éclatée" comparée à ses standards habituels.

"Si aujourd'hui je me sentais capable de vous donner un concert et que je sais que vous allez rentrer chez vous en ayant pris du plaisir, je le fais. Y'a des gens qui montent dans un ring avec un pied cassé et ils assurent. Le problème, c'est que moi, je sais que là, le concert que vous allez passer ce soir, il va être éclaté par rapport à ce que je vous donne normalement", a-t-il expliqué.

Direction l’hôpital pour Hatik

Après avoir présenté ses excuses à ses fans, Hatik quitte la scène et, quelques heures plus tard, publie une story Instagram depuis un hôpital. Son état de santé précis reste inconnu, mais il promet de donner des nouvelles rapidement.

Quant aux spectateurs présents ce soir-là, qu'ils se rassurent : le rappeur a déjà annoncé que le concert serait reporté et que les billets resteraient valables. En attendant, sa tournée continue, avec des dates prévues à Saint-Malo et Cergy les 7 et 8 février. Reste à voir si son état lui permettra d'assurer ces prochaines performances.