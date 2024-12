"Je savais que ça allait être un moment assez chouette": quand Baptiste Lecaplain se retrouve nu devant Christian Clavier

Christian Clavier, Baptiste Lecaplain et Cristiana Reali s’associent pour une comédie savoureuse où quiproquos, fous rires et situations improbables s’enchaînent. Direction les salles obscures dès ce mercredi 18 décembre pour découvrir "Jamais sans mon psy", une plongée hilarante dans les méandres de la psychothérapie... et des relations familiales !

Les comédies françaises sont à l’honneur en cette fin d’année, et l’une d’entre elles promet de faire mouche : "Jamais sans mon psy". Christian Clavier et Baptiste Lecaplain y forment un duo explosif, dans une histoire où l’amour, la thérapie et les quiproquos s’entremêlent.

Bruxelles en vedette

Petite surprise pour les spectateurs belges : le film démarre à Bruxelles ! Le cabinet du psy se situe dans un gratte-ciel emblématique de la capitale, et l’on reconnaît avec plaisir les trams, les pompiers et d’autres détails typiques. Dès la première scène, Baptiste Lecaplain menace de se jeter par la fenêtre, mobilisant les secours bruxellois dans une ouverture aussi hilarante qu’inattendue.

Alors, pourquoi Bruxelles ? Christian Clavier explique avec son humour légendaire : "Vous avez une médecine extrêmement bonne et une médecine paramédicale extrêmement importante aussi. Il me semblait que ce médecin qui a une maison secondaire sur les bords du lac Léman et qui manifestement a une bonne clientèle, c'était très bien ici à Bruxelles". "C'est un peu barbant aussi de voir Paris, de voir toujours les mêmes décors et ça fait du bien et ça amène vraiment une vraie fraîcheur au film, je trouve", ajoute Baptiste Lecaplain.

Une maison haute en couleur pour un huis clos explosif

Si le film commence à Bruxelles, c’est en Haute-Savoie que tout se complique. La maison de vacances, une villa magnifique et colorée, devient le théâtre de scènes aussi drôles qu’embarrassantes. Au programme : gaffes, disputes familiales et situations absurdes. Baptiste Lecaplain se retrouve même... entièrement nu face à Christian Clavier.

"Ça faisait partie des moments un petit peu savoureux. Quand je lisais le script et que j'ai vu que j'allais me retrouver fesses à l'air face à Christian Clavier, je savais que ça allait être un moment assez chouette, mais bon, j'avais déjà beaucoup admiré le postérieur de Jérôme à l'époque", confie Baptiste, faisant référence à Jérôme dans les Bronzés.