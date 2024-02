Jordan De Luxe, le "confesseur des stars" au culot et en noeud papillon

Son look désuet et ses questions cash sont sa signature: surnommé le "confesseur des stars", Jordan De Luxe fait les belles matinées de C8 depuis deux ans en recueillant les confidences de personnalités qui, à sa grande surprise, se prêtent au jeu.

"J'aime l'authenticité. J'aime les artistes et je les interroge toujours avec bienveillance", souligne celui qui joue les candides.

Né dans une famille modeste, Jordan De Luxe (Jordan Jean Louis Guisnel, de son vrai nom), le premier à dévoiler son salaire (4.700 euros), n'hésite pas à questionner aussi ses invités sur leurs cachets ou leurs retraites, comme aucun animateur ne se l'est permis avant lui.

"Je ne veux surtout pas leur nuire", dit-il, toujours "très embêté" quand il se sent responsable d'un mauvais buzz, notamment après les confidences du comédien Philippe Chevallier, du duo avec Laspalès, qui a révélé être souverainiste, ce qui a eu des répercussions sur sa carrière.

Les confidences et moments forts qu'il obtient alimentent les sites et magazines people: Jean-Marie Bigard éructant de colère, Afida Turner en roue libre, Guillaume Durand annonçant un cancer, Luc Besson évoquant son amitié indéfectible avec Mylène Farmer "dans les bons comme les mauvais moments"... Même le philosophe Alain Finkielkraut a accepté son invitation.

"Il y a peu d'émissions où l'animateur écoute vraiment son invité. Je joue beaucoup aussi sur mes silences, en détectant leurs failles", révèle-t-il, reconnaissant que son culot est son arme secrète.

- "ma thérapie à moi..." -

C'est à la radio, sur Voltage, en 2017 que l'animateur, à peine débarqué de sa province bretonne, s'est transformé en confesseur: "après le bac, je m'orientais vers un BTS en commerce. Un jour, j'ai appelé Laurent Baffie sur Europe 1 pour un jeu. J'ai perdu. Je lui ai demandé à l'antenne si je pouvais venir la semaine prochaine pour faire une chronique. Il a accepté."

"J'ai décroché ensuite un stage en alternance sur NRJ12", raconte Jordan De Luxe, pseudonyme créé par hasard en commandant un burger du même nom.

Son code vestimentaire - costume noir et nœud papillon -, il l'a emprunté aux looks très marketés de Karl Lagerfeld et de Geneviève de Fontenay, qui l'a pris sous son aile.

Petit à petit, le jeune homme en profite pour engranger des dizaines de numéros de téléphone de célébrités de tous les horizons qu'il appelle pour ses émissions à la radio: "encore aujourd'hui, mes invités m'ouvrent leur répertoire, me faisant promettre de ne pas dire que ça vient d'eux".

"Ça me fait du bien que toutes ces personnalités me racontent leur vie et se confient", admet Jordan De Luxe.

"Cette émission, c'est ma thérapie à moi... Enfant et adolescent, j'ai été harcelé au point que j'ai pensé à en finir avec la vie. Ce soir-là, la télé diffusait un entretien avec Fabrice Luchini. J'ai trouvé ça génial, j'avais trouvé ma voie (...) Souffre-douleur à l'école, j'aurais aimé qu'on s'intéresse à moi. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, comme un transfert."

"Je considère que tout peut s'arrêter demain. Je reste surpris du succès, encore plus quand les gens m'arrêtent dans la rue pour un selfie", ajoute Jordan De Luxe, qui ne désespère pas de convaincre Brigitte Macron, Claire Chazal et Mylène Farmer de répondre un jour à ses questions.