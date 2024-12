"La statue l’a bien arrangée physiquement": Éric Naulleau critique violemment Léna Situations, l’influenceuse lui répond

La consécration de Léna Situations, alias Léna Mahfouf, au musée Grévin n’a pas fait l’unanimité. Lors de l’émission "Pascale, Éric, Yann et les autres" sur C8, Éric Naulleau a vivement critiqué la jeune femme, mettant en doute la légitimité de son inclusion parmi les personnalités honorées. "Auparavant, pour entrer au musée Grévin, il fallait avoir fait quelque chose de sa vie. Maintenant, on peut n’avoir rien fait de sa vie et entrer au musée Grévin, la preuve avec Léna Situations", a-t-il déclaré.

Le chroniqueur ne s’est pas arrêté là, ajoutant une remarque désobligeante sur l’apparence de la statue : "D’ailleurs, je note que la statue l’a bien arrangée également physiquement, donc ils sont vraiment très aimables".