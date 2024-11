Les employés de l'hôtel de Liam Payne impliqués dans sa mort ? Des téléphones du personnel saisis

Plus d'un mois après le décès de Liam Payne, de nouvelles révélations font prendre à l'affaire une nouvelle tournure. En effet, la justice argentine vient de saisir le téléphone de certains employés.

Le 16 octobre dernier, le monde apprenait le décès de Liam Payne, ancien membre du groupe One Direction. Bien que les circonstances exactes de sa mort restent floues, de nouvelles révélations donnent une tournure inattendue à l'affaire.

Liam Payne est décédé après une chute du troisième étage d’un hôtel à Buenos Aires. Il avait consommé diverses drogues et de l’alcool. Selon le média américain TMZ, l'hôtel pourrait être poursuivi pour négligence, et trois personnes sont déjà suspectées dans l'enquête : Roger Nores, un ami du chanteur, un employé de l’hôtel qui lui aurait fourni de la drogue, et un présumé trafiquant de drogue.