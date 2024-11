"Offrir des étoiles dans les yeux": David Antoine mobilise plus de 50.000 dons pour les enfants en difficulté

Partager:

"Les Étoiles Radio Contact" est une initiative caritative annuelle lancée en 2018 par l’animateur belge David Antoine avec le soutien de Radio Contact. Son objectif : récolter des dons via la vente d’étoiles afin d’offrir des cadeaux de Noël à des milliers d’enfants belges malmenés par la vie. David Antoine revient sur cette aventure solidaire et son ambition d’atteindre 100.000 étoiles

RTL info : Comment est né ce projet ? David Antoine : De manière très simple. Il y a quelques années, j’ai découvert que dans certains instituts ou structures d’accueil, des enfants envoyaient leur lettre au Père Noël ou à Saint-Nicolas sans jamais recevoir de réponse. Ce sont des enfants souvent très jeunes, seuls, qui croient encore à la magie de Noël. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Radio Contact (@radiocontact) Un jour, en discutant avec un petit garçon de cinq ans, Raphaël, on dessinait ensemble. Je lui ai naïvement demandé : "Tu as écrit ta lettre au Père Noël ?". Tout en coloriant, il m’a répondu : "Non, ça ne sert à rien parce qu’il ne répond pas." Je ne savais pas quoi dire, alors je lui ai promis : "Cette année, tu vas lui envoyer quelque chose et il te répondra." C’est comme ça que tout a commencé. Depuis, le projet a grandi. Nous avions fixé un objectif de 10.000 étoiles au départ. Aujourd’hui, on est passé à 23.000, puis 52.000, et mon objectif est d’atteindre les 100.000 étoiles.

Pourquoi avoir choisi les étoiles ? L’idée m’est venue en regardant un sapin de Noël. Chez moi, j’ai toujours mis une étoile au sommet du sapin. Pour moi, c’est la place la plus importante, et je voulais symboliquement donner cette place à ces enfants. On veut leur mettre des étoiles dans les yeux. Quand on regarde le ciel, les étoiles apportent une touche poétique et magique. Ce sont "nos étoiles". Comment les personnes peuvent participer à cette action de solidarité ? Cette année, l’enthousiasme est incroyable. Nous ne sommes que quatre à gérer tout le projet de A à Z. Les auditeurs peuvent aider en faisant un don virtuel sur notre site, à partir de huit étoiles, soit 40 €. C’est très simple, et le don est déductible fiscalement. Même un don supplémentaire de 5 € peut faire la différence. Ceux qui n’ont pas encore contribué peuvent le faire dès maintenant, car c’est du concret : le 25 décembre, chaque enfant recevra une réponse du Père Noël. Ces 5 € se transforment directement en cadeaux, et ça, je le certifie. Où peut-on acheter des étoiles ? Il y a plus de 600 points de vente, comme les "Points Chauds", les magasins de jouets "Broze", "Orange", ou encore les "Quality Garages". On a aussi mis en place un numéro de téléphone : le 02.318.18.18, pour acheter des étoiles par multiples de 50.