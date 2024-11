Slimane visé par une nouvelle plainte: il aurait appuyé son sexe en érection contre sa victime

Cette seconde plainte "a été déposée au nom d'un technicien du spectacle organisé le 17 décembre dernier au Zénith de Saint-Etienne", a précisé l'avocate du plaignant, Me Anne-Sophie Charrieras, confirmant une information du journal Le Parisien.

Les faits reprochés à l'artiste se sont produits "à l'issue du concert, en présence de plusieurs témoins dont la liste est jointe à la plainte", et qui, pour certains, ont filmé la scène, selon l'avocate. Le Parisien détaille le déroulé de l'altercation : le technicien lumière dansait lorsque Slimane est passé derrière lui et lui a susurré à l'oreille : "Dis donc, t'es bonne toi". Le technicien aurait rétorqué : "Je suis bonne, mais que le dimanche". Ce à quoi le chanteur aurait répondu : "Je m'en fous, on est samedi", en l'attrapant par la taille.

Toujours au Parisien, le plaignant explique que Slimane aurait placé son sexe en érection entre ses fesses. Le chanteur allait mettre sa main sur le pénis de la victime présumée, avant que quelqu'un intervienne.

"Le frère de Slimane est intervenu pour mettre fin à l'agression sexuelle et demander aux témoins d'effacer les captations réalisées à l'aide de leur smartphone", assure-t-elle, sans donner de détails.