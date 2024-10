Slimane visé par une plainte pour harcèlement sexuel: un ancien technicien accuse le chanteur

Ce soir-là, après son concert au Zénith de Saint-Étienne, Slimane participe à une petite fête en coulisses pour marquer la fin des premières dates de son "Cupidon Tour" avant une pause pour les fêtes de fin d'année. Vers une heure du matin, alors qu’il rejoint cette célébration après avoir assisté au démontage de la scène, l’un des techniciens aurait été abordé par l’artiste. Selon la plainte déposée, Slimane aurait "bloqué contre un mur" cet employé, lui imposant une étreinte tout en formulant des avances à caractère sexuel. Bien que l’homme, marié et hétérosexuel, ait rapidement exprimé son refus, l’artiste aurait insisté, l’amenant dans sa loge. "Mon client est très mal à l’aise, il lui répète qu’il n’est pas intéressé", explique son avocate, Me Anne-Sophie Charrieras, précisant que Slimane aurait même demandé si d'autres membres de l’équipe pouvaient être réceptifs. Le technicien aurait alors quitté précipitamment la loge pour rejoindre le tour-bus.

La situation aurait toutefois continué durant la nuit : de son lit, le technicien aurait reçu de nombreux messages et vidéos à caractère sexuel ou pornographique de la part de Slimane, et ce, pendant plus de deux heures. Choqué, l’employé informe dès le lendemain la société qui l'emploie des événements de la nuit. La réaction ne se fait pas attendre : les deux techniciens de l’équipe quittent la tournée. Les producteurs auraient rappelé à l’artiste et à son management les principes éthiques de leur collaboration, après plusieurs échanges écrits entre les parties.

Selon les éléments relayés par nos confrères du Parisien, l’ex-technicien de Slimane a formellement déposé plainte ce lundi 28 octobre auprès du parquet de Saint-Étienne. La raison de ce dépôt dans la préfecture de la Loire est liée à la localisation des faits, supposés avoir eu lieu après le spectacle dans la ville stéphanoise. Pour l’heure, ni Slimane ni son équipe n’ont commenté publiquement ces accusations.