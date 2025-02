"Un bassiste renommé": Jean Sarrus, l’un des derniers Charlots, est décédé à 79 ans

Jean Sarrus, membre fondateur des Charlots et figure du cinéma comique des années 1970, est décédé mercredi à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie. Bassiste reconnu et acteur populaire, il a marqué plusieurs générations avec son humour et son énergie.

Jean Sarrus a débuté sa carrière dans la musique en tant que bassiste, accompagnant des artistes comme Ronnie Bird et Dick Rivers. Il fait ensuite partie du groupe "Les Problèmes", qui accompagne le chanteur Antoine, avant de fonder en 1966 Les Charlots, formation qui marquera durablement la scène musicale et cinématographique française.

D’abord connus pour leurs chansons humoristiques et paillardes, Les Charlots se lancent dans le cinéma au début des années 1970. "Les Bidasses en folie" en 1971, leur plus grand succès, attire 7 millions de spectateurs et les propulse au rang de stars du comique populaire. Jean Sarrus tournera dans tous les films du groupe, collaborant notamment avec les réalisateurs Philippe Clair et Claude Zidi.