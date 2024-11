Une suite pour "Slumdog Millionaire"? 16 ans après, le destin de Jamal se dévoile enfin

Selon le média américain Deadline , ce second volet explorera "le prochain chapitre du voyage de Jamal". Si le concept intrigue déjà les fans, le mystère reste entier quant au retour de Dev Patel et Freida Pinto, les acteurs principaux du premier opus.

Réalisé par Danny Boyle et magnifié par la musique d’A.R. Rahman, "Slumdog Millionaire" a été un succès retentissant, raflant huit Oscars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Il a également récolté sept BAFTA Awards et quatre Golden Globes, devenant l’un des films les plus primés de son époque.