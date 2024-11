Vente historique à Abu Dhabi: l’un des livres les plus vendus au monde, estimé à 1,25 million de dollars, bientôt mis aux enchères

Seul tapuscrit du Petit Prince ayant appartenu à Antoine de Saint-Exupéry, ce document annoté et illustré par l'auteur sera vendu lors de la Foire d'Art d'Abu Dhabi. Son prix de départ : 1,25 million de dollars

Ce tapuscrit, accompagné de son passeport délivré par le ministère de la Culture français, avait été acquis plus tôt cette année par la librairie spécialisée dans les ouvrages rares. La somme de cette transaction reste confidentielle.

Une pièce rare et chargée d’histoire

Ce tapuscrit est unique : il s'agit de la seule version des trois initiales à avoir été conservée par Antoine de Saint-Exupéry lui-même. Annoté et enrichi de nombreux dessins, il contient des passages inédits ainsi que la célèbre phrase : "On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux".

Une photographie prise le 16 octobre 2024 montre un rare tapuscrit au carbone du « Petit Prince » de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. ©Belga

"Contrairement aux deux autres versions, qu'il avait confiées à deux personnes différentes, celui-ci était sa version de travail, dans laquelle il a apporté des corrections au texte initial", explique Sammy Jay, représentant de la librairie Peter Harrington. Les autres tapuscrits sont aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France et à l’université du Texas. En plus de ses annotations, ce tapuscrit dévoile des extraits non retenus dans la version finale, offrant une plongée rare dans le processus de création de l’auteur.

Un marché peu habitué à de telles pièces

"Un tel objet est extrêmement rare sur le marché des livres anciens", souligne Sammy Jay, comparant cette vente à celle du manuscrit de "Sur la route" de Jack Kerouac, vendu 2,4 millions de dollars en 2001.

À lire aussi Des esquisses du Petit Prince retrouvées dans une vieille maison en Suisse

"Ce qui est intéressant avec ce tapuscrit, c'est qu'il permet d'entrevoir le processus de création de l'auteur". "Il a vraiment eu du mal à aboutir à la phrase 'On ne voit qu'avec le cœur", ajoute le libraire, précisant que "Le Petit Prince" s'est vendu à travers le monde à un niveau surpassant les succès combinés de "Harry Potter tome 1" et "Le Hobbit". Ce document pourrait intégrer une collection muséale ou privée en Asie ou au Moyen-Orient. "L’intérêt est déjà palpable à travers le monde", observe Sammy Jay. Si la vente se concrétise, ce tapuscrit pourrait ainsi voyager bien au-delà des pages du chef-d'œuvre qu'il a contribué à façonner.